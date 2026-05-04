Стилист Юлия Гаврилова погибла во время прыжка с парашютом

Столичный стилист, парикмахер-модельер, специалист по мужским стрижкам Юлия Гаврилова погибла во время прыжка с парашютом. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили представили компании «Академия Долорес», где работала девушка.

— Ушла наша коллега, преподаватель курса мужских стрижек Юлия Гаврилова. Юлия была не просто мастером — она была наставником, человеком, который формировал уровень, мышление и уверенность сотен стилистов, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале компании добавили, что Гаврилову уважали за ее профессионализм, «ценили за искренность и тепло и любили за ту энергию, с которой она передавала знания».

Юлия Гаврилова являлась мастером международного класса, призером чемпионатов России, Европы и мира по парикмахерскому искусству.

В сентябре прошлого года на подмосковном аэродроме скайцентра ДЗ Пущино 58-летний мужчина погиб во время прыжка с парашютом. Во время прыжка произошел технический сбой: оба парашюта не раскрылись. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Ранее инструктор по прыжкам с парашютом и студент МГУ имени Ломоносова получили серьезные травмы после приземления в подмосковном городе Пущино. Инструктор получил сильный ушиб грудной клетки, перелом нескольких ребер, а также повредил ногу и живот. Прыгнувший вместе с ним студент сломал позвоночник и получил еще несколько серьезных травм.