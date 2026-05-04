Огонь уничтожил 12 дач на юге Красноярского края

Дюжина дачных участков и несколько хозяйственных построек пострадали от огня в Шушенском муниципальном округе Красноярского края.
Пожар произошел 3 мая в одном из садоводческих товариществ. «Уничтожено 12 дачных участков с огородами, восемь из которых — заброшены», — сообщили в региональной прокуратуре. Ведомство организовало проверку.
В тушении участвовали 59 человек, использовалось 18 машин. В пожаре никто не пострадал, его причину выясняют дознаватели.
Ранее в Красноярском крае сгорели девять домов на территории села Кучерово. Площадь пожара превысила 11 тысяч квадратных метров.