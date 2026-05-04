Гендиректор «Красмаша» Гаврилов оказался в СИЗО: в чем обвиняют топ-менеджера

Гендиректор «АО Красноярский машиностроительный завод» Александр Гаврилов сидит в СИЗО с конца апреля. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.
«Есть информация, что в конце апреля он взят под стражу по делу о растрате. Находится в СИЗО Красноярска», — сказал собеседник агентства.
Ранее суд в Москве арестовал одного из руководителей ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина и генерального директора ООО «Комплаинс Софт» Антона Менчица по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Росатома Геннадия Сахарова по делу о получении взятки в особо крупном размере.