Гендиректор «Красмаша» Гаврилов оказался в СИЗО: в чем обвиняют топ-менеджера

Гендиректор «Красмаша» Гаврилов с конца апреля сидит в СИЗО по делу о растрате.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректор «АО Красноярский машиностроительный завод» Александр Гаврилов сидит в СИЗО с конца апреля. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.

«Есть информация, что в конце апреля он взят под стражу по делу о растрате. Находится в СИЗО Красноярска», — сказал собеседник агентства.

Ранее суд в Москве арестовал одного из руководителей ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина и генерального директора ООО «Комплаинс Софт» Антона Менчица по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Росатома Геннадия Сахарова по делу о получении взятки в особо крупном размере.