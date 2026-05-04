В Самаре введен карантин по бешенству в пяти поселках

Карантин по бешенству объявлен в Красноглинском районе Самары после выявления случаев заболевания в СНТ «Березовая Грива-1». В зону ограничений также включены дачные поселки «Березовая Грива-2», «Жигулевские сады», «Елочка» и «Ручеек».
В соответствии с карантинными мерами запрещены посещение зоны посторонними лицами (за исключением жителей и ветеринаров), перемещение непривитых животных, проведение ярмарок и выставок животных, охота. Попытки лечения больных животных также запрещены как неэффективные и опасные.
Бешенство передается через укус или контакт со слюной инфицированного животного и является смертельным заболеванием. Специалисты рекомендуют избегать контактов с дикими и бездомными животными и проводить профилактическую вакцинацию домашних питомцев.