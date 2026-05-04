Ветврача судят за подлог документов в Волгоградской области

Специалиста поймали на криминале в Палласовском районе.

Заведующий ветлечебницей Палласовского района Волгоградкой обалсти предстанет перед судом за служебный подлог.

В Волгоградском Следкоме пояснили: обвиняемый пять раз оформил документы с нарушениями. С лета 2024-го по весну 2025 года он подписывал ветеринарные бумаги на забой скота для фермеров, не проводя обязательный осмотр животных и не проверяя их на соответствие требованиям. То же самое — с документами на молочную продукцию.

В официальные бумаги вносили заведомо ложные сведения о безопасности товаров животного происхождения. Благодаря этому хозяйствующие субъекты могли свободно продавать мясо и молоко.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 292 УК РФ. Расследование завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

