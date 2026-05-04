Ненастоящая любовь: ИИ помогал минчанам обманывать мужчин на сайтах знакомств

Уточняется, что мошенничеством в интернете занималась пара влюбленных — 21-летние житель столицы и его девушка.
В милиции рассказали, что молодые люди создали в интернете мошенническую схему под видом оказания услуг интимного характера. Молодой человек якобы курировал работу девушек интим-сферы, а его подруга оформляла их фейковые анкеты на сайтах знакомств.
Правоохранители установили, что злоумышленники активно применяли в своей «работе» возможности искусственного интеллекта, а также фотографии женщин, опубликованные в соцсетях.
Создавая фейковые анкеты, злоумышленники находили потенциальных жертв и после переписки с ними предлагали провести время за деньги. Чтобы у жертвы не оставалось никаких сомнений в реальности понравившейся девушки, мошенники при помощи ИИ создавали живые «кружочки». Так у мужчин создавалось впечатление, что они общаются с реальным человеком, рассказали в милиции.
«Чтобы сделать общение более правдоподобным, аферисты использовали ИИ и генерировали видеосообщения — так называемые “кружочки”, в которых якобы сама девушка выходила на связь с клиентом», — пояснил заместитель начальника УПК ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Шевелев.
После того, как клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей. Деньги якобы были необходимы в качестве залога за «безопасность девушки».
Но затем фигуранты выдвигали новые условия: например, требовали оплатить еще 500 рублей за «справку о здоровье» или выполнить другие выдуманные обязательства.
«Когда жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумывали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника», — пояснил Шевелев.
Деньги, которые парень и девушка получали обманным путем, они выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, оформленных на знакомого.
В настоящее время молодые люди задержаны. Правоохранители уже установили более 60 мужчин, которые попались на удочку мошенников.
Возбуждено уголовное дело. Милиция продолжает проводить проверку и устанавливать других потерпевших от действий минчан.