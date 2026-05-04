Жужжащий кошмар: В Турции 400 овец погибли в давке, спасаясь от пчёл

Стадо проходило через район, где были расположены пчелиные ульи. Насекомые окружили животных, привели их в ужас и заставили в панике метаться.
Спасаясь от роя, овцы начали разбегаться. Стадный инстинкт и всеобщая паника привели к тому, что животные столпились у края ирригационного канала. Началась давка, в ходе которой многие овцы упали в воду.
В результате трагического инцидента погибли 400 овец. Часть из них была затоптана своими же сородичами, часть — утонула в искусственном водотоке.
Помимо скота, пострадали и люди. Пятеро граждан были укушены пчёлами и доставлены в ближайшую больницу. Их состояние не уточняется.
Специалисты и правоохранительные органы Турции сейчас выясняют обстоятельства происшествия. Предстоит понять, что именно спровоцировало агрессию насекомых и можно ли было предотвратить трагедию.
Местные жители шокированы масштабом гибели животных, ведь для аграрного региона потеря 400 голов овец — это серьёзный экономический удар. В соцсетях уже прозвали событие «нашествием пчёл-убийц», хотя официально порода насекомых пока не называется. Возможно, виной всему африканизированные пчёлы.
