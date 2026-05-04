В самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения 4 мая

В Самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения на полеты. Они действовали почти 7 часов из-за опасности атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Их вводили для обеспечения безопасности полетов», — написала пресс-служба ведомства в 07:06.
За этот период задержали вылет 10 рейсов, а еще один, до Антальи, отменили. Пассажирам рекомендовали уточнять фактическое время рейсов в авиакомпании и на онлайн-табло.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.