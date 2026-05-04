В Москве изъяли 30 кг марихуаны за 45 млн рублей: задержаны два наркоторговца

Сотрудники МВД пресекли деятельность двух жителей столицы, организовавших наркоплантацию в гаражном кооперативе в ВАО. Один из задержанных с 2010 года находился в федеральном розыске. Изъято около 30 кг подготовленной к сбыту марихуаны, оборудование и упаковочные материалы. Стоимость наркотика превышает 45 млн рублей — это около шести тысяч доз. Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.