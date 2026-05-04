При пожаре на Урале погибла семья из пяти человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Семья из пяти человек погибла при пожаре в селе Ленское Туринского района Свердловской области, по факту их гибели организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Сообщение о возгорании в одном из домов в селе Ленское поступило на пульт оперативных служб в понедельник около десяти утра (около 08.00 мск).
«При тушении огня сотрудниками МЧС обнаружены тела пяти человек: 35-летней женщины и четверых ее детей — двух мальчиков и двух девочек в возрасте 16, 11, девяти и восьми лет», — сообщили в прокуратуре.
По предварительным данным, возгорание произошло на площади семи квадратных метров. Среди возможных причин пожара рассматриваются разные версии, в том числе неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехники, точную причину установит экспертиза, отметили в надзорном ведомстве. Также, по предварительным данным, семья состояла на внутришкольном учете.
«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего», — говорится с сообщении.