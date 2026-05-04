В Крыму потушили 35 пожаров

«С 27 апреля по 3 мая на территории полуострова произошло 35 техногенных пожаров, 6 — связаны с возгоранием сухой растительности, два — лесных пожара. Добровольные пожарные команды привлекались на тушение 14 пожаров», — проинформировали в ведомстве.
24 административных протокола специалисты МЧС составили на граждан, должностных и юрлиц за нарушение требований пожарной безопасности.
Кроме того, спасатели оказали помощь 11 пострадавшим в ДТП, спасли 22 туриста в горах, обезвредили 74 единицы взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. На водных объектах происшествия не зарегистрированы.