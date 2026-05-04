Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму потушили 35 пожаров

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. 35 техногенных пожаров потушили пожарные в Крыму за неделю, нарушители пожарной безопасности получили 24 админпротокола. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Главное управления МЧС России по Крыму.

Источник: РИА "Новости"

«С 27 апреля по 3 мая на территории полуострова произошло 35 техногенных пожаров, 6 — связаны с возгоранием сухой растительности, два — лесных пожара. Добровольные пожарные команды привлекались на тушение 14 пожаров», — проинформировали в ведомстве.

24 административных протокола специалисты МЧС составили на граждан, должностных и юрлиц за нарушение требований пожарной безопасности.

Кроме того, спасатели оказали помощь 11 пострадавшим в ДТП, спасли 22 туриста в горах, обезвредили 74 единицы взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. На водных объектах происшествия не зарегистрированы.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше