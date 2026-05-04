Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Магаданской области найдены тела всех восьми погибших на угольном разрезе

Поисково-спасательные работы на магаданском руднике завершились.

Источник: Комсомольская правда

При разборе завалов после обрушения на угольном разрезе в Магаданской области спасатели обнаружили тела еще четверых погибших. Таким образом, число жертв трагедии выросло до восьми, сообщил в понедельник «Максе» губернатор региона Сергей Носов.

В воскресенье, 3 мая, были обнаружены тела четырех человек. На сегодняшний день под завалами найдены все восемь рабочих, погибших при обрушении на угольном разрезе. Поисково-спасательные работы завершены, сообщили в МЧС.

По словам Носова, спасательная операция продолжалась четверо суток без перерыва. В результате было расчищено более 15,5 тысячи кубометров породы. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших от себя лично и от имени всех жителей области.

Трагедия произошла 30 апреля из-за обрушения горной породы. Как писал KP.RU, Следственный комитет по Магаданской области возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше