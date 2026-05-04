В Магаданской области найдены тела всех восьми погибших на угольном разрезе

При разборе завалов после обрушения на угольном разрезе в Магаданской области спасатели обнаружили тела еще четверых погибших. Таким образом, число жертв трагедии выросло до восьми, сообщил в понедельник «Максе» губернатор региона Сергей Носов.
В воскресенье, 3 мая, были обнаружены тела четырех человек. На сегодняшний день под завалами найдены все восемь рабочих, погибших при обрушении на угольном разрезе. Поисково-спасательные работы завершены, сообщили в МЧС.
По словам Носова, спасательная операция продолжалась четверо суток без перерыва. В результате было расчищено более 15,5 тысячи кубометров породы. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших от себя лично и от имени всех жителей области.
Трагедия произошла 30 апреля из-за обрушения горной породы. Как писал KP.RU, Следственный комитет по Магаданской области возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.