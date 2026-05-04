Мать и четверо детей погибли в пожаре в свердловском селе Ленское

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Кирова поступило в 9:48. Сотрудники МЧС нашли погибшими 35-летнюю женщину и ее детей: двух мальчиков и двух девочек в возрасте восьми, девяти, 11 и 16 лет. Семья находилась на внутришкольном учете.
Площадь пожара составила 7 кв. м. В качестве причин возгорания рассматриваются неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. Точные обстоятельства возгорания установят специалисты в ходе пожарно-технической экспертизы.
