Мать и четверо детей погибли в пожаре в свердловском селе Ленское

Прокуратура в Туринском районе организовала проверку после обнаружения тел пяти человек при ликвидации пожара в селе Ленское, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Среди погибших — мать и ее четыре ребенка.

Источник: Прокуратура Свердловской области

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Кирова поступило в 9:48. Сотрудники МЧС нашли погибшими 35-летнюю женщину и ее детей: двух мальчиков и двух девочек в возрасте восьми, девяти, 11 и 16 лет. Семья находилась на внутришкольном учете.

Площадь пожара составила 7 кв. м. В качестве причин возгорания рассматриваются неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. Точные обстоятельства возгорания установят специалисты в ходе пожарно-технической экспертизы.

