Найдены тела восьми рабочих, попавших под завал на Колыме

Ранее сообщалось об обнаружении части группы, однако в ходе разбора завалов были найдены тела ещё четверых погибших.
«Всего ЧП в карьере унесло жизни восьми человек», — прокомментировал ситуацию глава региона в своём Telegram-канале.
С момента происшествия на объекте работали экстренные службы. Ликвидация последствий обвала осложнялась сложными горно-геологическими условиями и необходимостью обеспечения безопасности спасателей.
В настоящее время активные поисковые работы на месте трагедии остановлены. Следственные органы продолжают устанавливать обстоятельства случившегося: предстоит выяснить, соблюдались ли на предприятии правила промышленной безопасности и что стало непосредственной причиной обрушения породы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Напомним, что в Сусуманском округе Магаданской области на угольном разрезе произошло обрушение породы, после чего связь с несколькими работниками прервалась. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.