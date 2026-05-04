Найдены тела восьми рабочих, попавших под завал на Колыме

Поисково-спасательная операция на Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области официально завершена. Губернатор региона Сергей Носов сообщил, что горноспасателям удалось обнаружить тела всех восьми рабочих, оказавшихся под завалами после схода горной породы.

Источник: Life.ru

Ранее сообщалось об обнаружении части группы, однако в ходе разбора завалов были найдены тела ещё четверых погибших.

«Всего ЧП в карьере унесло жизни восьми человек», — прокомментировал ситуацию глава региона в своём Telegram-канале.

С момента происшествия на объекте работали экстренные службы. Ликвидация последствий обвала осложнялась сложными горно-геологическими условиями и необходимостью обеспечения безопасности спасателей.

В настоящее время активные поисковые работы на месте трагедии остановлены. Следственные органы продолжают устанавливать обстоятельства случившегося: предстоит выяснить, соблюдались ли на предприятии правила промышленной безопасности и что стало непосредственной причиной обрушения породы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в Сусуманском округе Магаданской области на угольном разрезе произошло обрушение породы, после чего связь с несколькими работниками прервалась. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

