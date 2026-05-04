Из-за газового баллона в Дагестане загорелись пять домов

По предварительным данным, в селе Кунды возгорание началось в одном из домов из-за газового баллона, впоследствии огонь охватил еще четыре частных дома. Отмечается, что на месте происшествия работают пожарные расчеты. При этом информации о пострадавших или жертвах на данный момент не поступало.