Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за газового баллона в Дагестане загорелись пять домов

Пожар охватил пять домов в селе Кунды в Дагестане.

Источник: Комсомольская правда

Пожар охватил пять частных домов в Лакском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

По предварительным данным, в селе Кунды возгорание началось в одном из домов из-за газового баллона, впоследствии огонь охватил еще четыре частных дома. Отмечается, что на месте происшествия работают пожарные расчеты. При этом информации о пострадавших или жертвах на данный момент не поступало.

ГУ МЧС России по республике позднее сообщило, что в Лакском районе ликвидировали возгорание шести частных домов.

Ранее сайт KP.RU писал, что неосторожное обращение местного жителя с печным отоплением стало причиной пожара в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа в Красноярском крае. Огонь уничтожил 14 двухквартирных домов, в которых жили 38 человек.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше