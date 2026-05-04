Из-за газового баллона в Дагестане загорелись пять домов

Пожар охватил пять частных домов в Лакском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
По предварительным данным, в селе Кунды возгорание началось в одном из домов из-за газового баллона, впоследствии огонь охватил еще четыре частных дома. Отмечается, что на месте происшествия работают пожарные расчеты. При этом информации о пострадавших или жертвах на данный момент не поступало.
ГУ МЧС России по республике позднее сообщило, что в Лакском районе ликвидировали возгорание шести частных домов.
Ранее сайт KP.RU писал, что неосторожное обращение местного жителя с печным отоплением стало причиной пожара в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа в Красноярском крае. Огонь уничтожил 14 двухквартирных домов, в которых жили 38 человек.