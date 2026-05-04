ВСУ за сутки 18 раз атаковали Запорожскую область, есть погибший

Один человек получил ранения в результате атаки ВСУ на Запорожскую область.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 18 раз атаковали территорию Запорожской области. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В городе Пологи Пологовского муниципального округа в результате атаки беспилотника повреждения получили автомобиль и здание непродовольственного магазина, после чего началось возгорание. Также под удар попало частное домовладение.

Ранее KP.RU писал, что силы ПВО в течение недели уничтожили как минимум 2622 украинских беспилотников над различными регионами РФ. По данным Минобороны, чаще ВСУ пытались атаковать при помощи БПЛА объекты на территории европейской части России. Наибольшее количество дронов сбиты 30 апреля и 3 мая.

