Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налёт отбит: ПВО уничтожила 39 вражеских «птичек» ВСУ в небе над Россией

Российские средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, уничтожив десятки целей сразу в нескольких регионах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Дежурные расчёты ПВО в период с 7:00 до 9:00 перехватили и уничтожили 39 дронов самолётного типа. Атака была распределена по нескольким направлениям, включая приграничные и центральные области страны. В перечень попали Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Тульская, Рязанская и Липецкая области. Системы противовоздушной обороны сработали в штатном режиме, не допустив поражения целей на земле.

Ранее сообщалось об ударах по технике ВСУ в Запорожской области и срыве попытки переброски резервов. В операции участвовали подразделения беспилотных систем группировки «Восток». Разведка с воздуха обнаружила маршруты, по которым противник пытался скрытно перемещать подкрепления по тыловым дорогам малыми группами техники.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше