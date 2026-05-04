СК раскрыл дело 31-летней давности об убийстве мужчины в Москве

Следователи раскрыли уголовное дело об убийстве мужчины в подъезде дома в столице в декабре 1994 года. Преступление мог совершить украинец. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.
— Следователями столичного СК раскрыто убийство мужчины, совершенное в 1994 году, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
По данным правоохранителей, пьяный украинец напал на знакомого в подъезде дома на Фруктовой улице. Злоумышленник выстрелил в мужчину из револьвера. Полученное ранение оказалось несовместимо с жизнью. Застрелив знакомого, украинец скрылся. Следователи установили личность подозреваемого. Ему заочно предъявили обвинение. Мужчина находится в розыске. Уголовное дело в его отношении направили на рассмотрение в суд.
Ранее силовики задержали в Подмосковье мужчину, который подозревается в убийстве женщины в Москве в 1991 году. Фигурант избил женщину, а затем задушил ее эластичным бинтом в квартире на Кронштадтском бульваре. Он также похитил из жилья ценные вещи. Мужчине предъявили обвинение.