Тела еще четырех рабочих обнаружили на угольном разрезе в Магаданской области

Всего при обрушении угольного разреза 30 апреля погибли восемь человек. Объем сошедшей горной массы предварительно достиг 80 тыс. куб. м. Как пояснял глава угольного разреза Александр Нестерович, грунт просел из-за оттаивания ледяной линзы, образованной вечной мерзлотой. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.