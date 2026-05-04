После опрокидывания лодки на Москве-реке с 10 пассажирами на борту завели дело

Следствием установлено, что вечером 3 мая в акватории реки Москвы в районе города Красногорска Московской области мужчина, управляя моторной лодкой, с 10 пассажирами на борту, из которых 7 — несовершеннолетние, не справился с выполнением поворота и допустил опрокидывание маломерного судна. В результате все пассажиры выпали в воду. Причиной происшествия стало нарушение пассажировместимости на судне.