После опрокидывания лодки на Москве-реке с 10 пассажирами на борту завели дело

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после опрокидывания лодки на Москве-реке с 10 пассажирами на борту, 7 из которых — дети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что вечером 3 мая в акватории реки Москвы в районе города Красногорска Московской области мужчина, управляя моторной лодкой, с 10 пассажирами на борту, из которых 7 — несовершеннолетние, не справился с выполнением поворота и допустил опрокидывание маломерного судна. В результате все пассажиры выпали в воду. Причиной происшествия стало нарушение пассажировместимости на судне.
«По одной из версий, инцидент произошел в результате нарушения пассажировместимости на судне. Максимальное допустимое количество пассажиров на борту данного вида судна составляет 4 человека. Пассажиры находились без спасательных жилетов», — сказали в СК.
Там добавили, что лодка была взята в аренду в сервисе проката. Пятеро детей были доставлены в больницы, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.