В Павлодаре «слили» данные более 2 тысяч работников образования

По данным ведомства, в документации 28 организаций образования были обнаружены персональные данные сотрудников, включая анкетные сведения, адреса проживания и контактные номера телефонов.
«Подобное раскрытие информации нарушало нормы трудового законодательства и создавало риски ее возможного использования в мошеннических целях», — отмечают прокуроры.
В итоге по результатам прокурорского надзора в Павлодаре персональные данные 2 065 работников сферы образования были удалены из открытого доступа. Кроме того, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
26 апреля 2026 года стало известно, что в Казахстане готовят масштабные поправки по усилению защиты персональных данных.