В Лакском районе Дагестана загорелись пять частных домов

Пожар произошел в одном из частных домов в селе Кунды в Лакском районе Дагестана. Огонь перекинулся еще на четыре жилых дома. По предварительным данным, причиной стал взрыв газового баллона, сообщили в администрации района.
В доме, где произошло возгорание, проживал один человек. Хозяин дома успел выбежать наружу, он не пострадал. Остальные четыре дома на момент ЧП были пусты, уточнили в администрации. Возгорание уже локализовали, его площадь не приводится. В зоне инцидента отключили электричество.
Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.Читать дальше