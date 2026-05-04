Адвокат Пичугина сообщил о намерении обжаловать приговор в кассационном порядке

Ранее Life.ru публиковал душераздирающие подробности трагедии, которые сам Пичугин раскрыл в интервью. По его словам, 15-летний племянник Илья, находившийся в лодке вместе с отцом и дядей, перед смертью постоянно просил пить и есть. Солёная вода разъедала кожу подростка, лицо покрылось язвами. Разбухший в морской воде горох и сухая лапша стали для него невыносимыми. Илья перестал принимать пищу и умер спустя месяц после поломки мотора. Вскоре не стало и его отца — родного брата Михаила. Рыдающий Сергей винил себя в случившемся. На десятые сутки после гибели сына Михаил заметил, что брат сидит на корме, запрокинув голову. Сначала он решил, что тот разглядывает что-то вдалеке, но брат уже был мёртв.