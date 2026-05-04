Дебошир получил 3 суток ареста за брань в больнице под Волгоградом

Мужчина устроил скандал в приемном покое волгоградской больницы.

Источник: Комсомольская правда

Житель станицы Преображенской, 53-летний Анатолий Г., отправится под административный арест на трое суток за нецензурную брань в Киквидзенской районной больнице. Инцидент произошел 27 апреля, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области.

Мужчину доставили в больницу сотрудники полиции для освидетельствования на состояние опьянения. Однако, вместо того чтобы спокойно пройти процедуру, Анатолий Г. начал скандалить в приемном покое, вел себя вызывающе и оскорблял окружающих нецензурной бранью. Он игнорировал просьбы прекратить хулиганские действия, чем грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу.

В суде мужчина полностью признал свою вину, заявив, что все осознал, но от подписи протокола отказался из упрямства.