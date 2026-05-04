В СКР взяли на контроль дело об избиении инвалида и его дочери в Башкирии

Поводом стала публикация в соцсетях, в которой сообщается о конфликте в садовом товариществе Чишминского района: один из местных жителей долгое время конфликтует с соседями и периодически применяет к ним насилие.
Во время одного из таких инцидентов пострадали мужчина с ограниченными возможностями здоровья и его малолетняя дочь.
По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о результатах расследования и проверить все обстоятельства, изложенные в публикации.