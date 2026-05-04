Полсотни пожаров потушили работники лесхозов за неделю

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Работники лесного хозяйства за прошедшую неделю потушили 50 лесных пожаров, сообщили в Минлесхозе.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что максимальное количество возгораний в лесах произошло в выходные дни, когда в республике установилась жаркая погода.

«Наибольшее число лесных пожаров — 39 — пришлось на прошедшие жаркие выходные», — говорится в сообщении Минлесхоза.

Больше всего лесных пожаров зафиксировано в Брестской области — 16.

Однако, наибольшая площадь, которую охватил огонь, зарегистрирована в Гродненском регионе.

В частности, в воскресенье там возник крупный пожар на территории Скидельского лесхоза. В настоящее время пожар удалось локализовать, но его тушение еще не завершено, поэтому оценить площадь повреждений пока не представляется возможным. Однако, в настоящее время речь идет более чем о 75 гектарах, охваченных огнем.

В Минлесхозе уточнили, что всего с начала года работники лесного хозяйства потушили 279 возгораний, общая площадь возгораний превысила 350 гектаров. В особо сложных случаях потребовалась помощь МЧС для ликвидации возгораний.

В Министерстве лесного хозяйства напомнили, что в настоящее время на территории страны повсеместно действуют запреты и ограничения на посещение лесов.

