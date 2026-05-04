В 41 регионе, включая Челябинскую область, задержали 150 нелегальных оружейников

В 41 регионе, включая Челябинскую область, за февраль и март текущего года задержали 150 нелегальных оружейников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«За два месяца 2026 года в 41 субъекте страны проведены оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых из незаконного оборота изъято 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: четыре пулемета, семь гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабина и ружья, а также 185 гранат, более 36 кг взрывчатых веществ (тротил, порох) и более 31 тыс. патронов различного калибра», — сообщает ФСБ России.
В итоге прекращена деятельность 41 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
Следственные действия по адресам проживания нелегальных оружейников проводились в Москве, Донецкой и Луганской народных республиках, республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Мордовия, Тыва и Хакасия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Приморском краях, Амурской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Еврейской автономной, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской и Ярославской областях.