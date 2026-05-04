Станичник попал за решётку за грубую брань в ЦРБ под Волгоградом

Его автомобиль остановили полицейские, предположили, что он нетрезв, и доставили в Центральную райбольницу для освидетельствования.

Житель станицы Преображенской проведет трое суток под арестом. Такое решение принял Киквидзенский райсуд, ознакомившись с материалами административного дела. Причиной стало недостойное поведение Анатолия Г.

27 апреля его автомобиль остановили полицейские и, предположив, что он управлял машиной в нетрезвом виде, доставили в Центральную райбольницу для освидетельствования.

«В помещении приемного покоя, мужчина скандалил, вёл себя вызывающе и выражался грубой нецензурной бранью в адрес окружающих. На просьбы прекратить хулиганские действия он не реагировал», — поясняют в пресс-службе суда.

В ходе рассмотрения дела дебошир признал свою вину и подтвердил, что подписать протокол об административном правонарушении отказался по собственному упрямству. За мелкое хулиганство суд отправил его под административный арест.

