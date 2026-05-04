Москвич отдал мошенникам сейф с валютой и драгоценностями под видом микроволновки

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали двоих сообщников аферистов, забравших у 21-летнего москвича сейф с крупной суммой валюты и ювелирными изделиями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.
Афера началась со звонка «сотрудника службы доставки», убедившего юношу продиктовать код из СМС. Затем потерпевшему пришло фейковое уведомление о взломе «Госуслуг», а при видеозвонке аферисты запугали его обвинениями в финансировании терроризма. Под психологическим давлением москвич сам показал преступникам местонахождение сейфа.
Мошенники приказали юноше завернуть металлический ящик в плед и передать водителю такси под видом микроволновой печи. Только отдав семейные накопления на 3 млн рублей, молодой человек осознал обман и обратился в полицию.
Сыщики отследили путь сейфа и задержали двух курьеров в Люберцах, которые к тому моменту уже успели распилить сейф и планировали сдать ювелирные изделия в ломбард. Задержанные заявили, что сами ранее стали жертвами аферистов и согласились на преступление в надежде «освободиться от ответственности».
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Похищенное имущество в ближайшее время вернут владельцам.