Москвич отдал мошенникам сейф с валютой и драгоценностями под видом микроволновки

Телефонные мошенники убедили 21-летнего москвича провести «видеообск» квартиры и передать сейф с валютой и драгоценностями. Подозреваемые задержаны, все украденное имущество изъято.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали двоих сообщников аферистов, забравших у 21-летнего москвича сейф с крупной суммой валюты и ювелирными изделиями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Афера началась со звонка «сотрудника службы доставки», убедившего юношу продиктовать код из СМС. Затем потерпевшему пришло фейковое уведомление о взломе «Госуслуг», а при видеозвонке аферисты запугали его обвинениями в финансировании терроризма. Под психологическим давлением москвич сам показал преступникам местонахождение сейфа.

Мошенники приказали юноше завернуть металлический ящик в плед и передать водителю такси под видом микроволновой печи. Только отдав семейные накопления на 3 млн рублей, молодой человек осознал обман и обратился в полицию.

Сыщики отследили путь сейфа и задержали двух курьеров в Люберцах, которые к тому моменту уже успели распилить сейф и планировали сдать ювелирные изделия в ломбард. Задержанные заявили, что сами ранее стали жертвами аферистов и согласились на преступление в надежде «освободиться от ответственности».

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Похищенное имущество в ближайшее время вернут владельцам.