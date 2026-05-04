Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Бастрыкин взял на контроль избиение мужчины подростками в Перми

Для пермяков парки города становятся опасными для прогулок.

Источник: Комсомольская правда

В Перми парки города становятся опасными для пермяков. В Ленинском районе 30 апреля группа подростков избила прохожего. Мужчина сделал замечание несовершеннолетним. Краевое следственное управление СК РФ завело уголовное дело по факту хулиганства.

Подростки в ответ на замечание избила мужчину, после чего скрылись. Потерпевшему оказали медицинскую помощь. Личности троих нападавших установлены.

Председатель следственного управления России Александр Бастрыкин поручил главе регионального ведомства представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

«Информацию о расследовании обстоятельств избиения мужчины группой подростков в Пермском крае представят в центральный аппарат ведомства», — сообщила пресс-служба краевого СУ СК РФ.