Александр Бастрыкин взял на контроль избиение мужчины подростками в Перми

В Перми парки города становятся опасными для пермяков. В Ленинском районе 30 апреля группа подростков избила прохожего. Мужчина сделал замечание несовершеннолетним. Краевое следственное управление СК РФ завело уголовное дело по факту хулиганства.
Подростки в ответ на замечание избила мужчину, после чего скрылись. Потерпевшему оказали медицинскую помощь. Личности троих нападавших установлены.
Председатель следственного управления России Александр Бастрыкин поручил главе регионального ведомства представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
«Информацию о расследовании обстоятельств избиения мужчины группой подростков в Пермском крае представят в центральный аппарат ведомства», — сообщила пресс-служба краевого СУ СК РФ.