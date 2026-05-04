На подлете к Москве сбит БПЛА

Силы ПВО уничтожили один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».
На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, уточнил господин Собянин. Информацию о возможных пострадавших и повреждениях на земле он не привел.
Всего с начала дня на подлете к Москве сбиты три дрона. Еще один беспилотник попал в здание на Мосфильмовской улице.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.