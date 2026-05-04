Названы самые частые аварии с участием животных

Чаще всего аварии, спровоцированные животными, происходят в мае и июне. Эти два месяца являются периодом повышенной опасности на дорогах из-за активности зверей на дорогах, рассказали в пресс-службе страховой компании «Согласие».
По статистике, 25% всех аварий, спровоцированных животными, происходит именно в эти два месяца. Эксперты связывают весенний всплеск аварийности с двумя факторами. Во-первых, у большинства копытных в это время рождаются детеныши: так, например, у лосих, пятнистых оленей и маралов происходит отёл.
Во-вторых, сами автомобилисты в этот период проводят за рулем больше времени: езжяь на дачу, за город и в путешествия. Рост трафика на загородных трассах закономерно увеличивает и число встреч с дикими животными.
Самым частым типом происшествий с животными в прошлом году стали наезды — 84% от общего числа. В 24% случаев автомобилисты сбивают косуль, лосей, коров и птиц. При этом самые разрушительные последствия вызывают столкновения с лосем, так как его вес может достигать 720 кг. В результате таких ДТП машины часто списывают в тотал.
Иногда к аварии приводит попытка объехать даже небольшое животное. Резкий маневр, потеря управления и как итог — столкновение с деревом или вылет в кювет. Так, в 43% случаев водители наезжали на собак. Они привыкли к шуму машин и не боятся выбегать на проезжую часть.
Бывают также случаи, когда животные повреждают припаркованные автомобили: чаще всего это собаки или домашний скот, которые царапают кузов и ломают зеркала. Но самым необычным «вредителем» стали вороны. Известны случаи, когда птицы сбрасывали камни на крыши и стёкла припаркованных автомобилей.
Какие районы Нижегородской области оказались самыми аварийными по числу ДТП с дикими животными и что делать водителям, если аварии избежать не удалось, разбиралась читайте в спецматериале на сайте pravda-nn.ru.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ребенка-инвалида зажало в дверях маршрутки в Нижнем Новгороде.