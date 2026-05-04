Названы самые частые аварии с участием животных

Самым частым типом происшествий с животными в прошлом году стали наезды — 84% от общего числа. В 24% случаев автомобилисты сбивают косуль, лосей, коров и птиц. При этом самые разрушительные последствия вызывают столкновения с лосем, так как его вес может достигать 720 кг. В результате таких ДТП машины часто списывают в тотал.