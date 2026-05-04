На Максима Горького в Ростове сбили подростка

На пересечении улицы Максима Горького и переулка Нахичеванского в Ростове-на-Дону сбили человека. Пострадавшего забрали медики скорой помощи, рассказали очевидцы утром 4 мая. Пост был опубликован в социальных сетях.
Официальный комментарий уже поступил от управления Госавтоинспекции.
По данным ведомства, трагедия случилась около 8:20 утра. Предварительно, 27-летний водитель автомобиля «Газель Соболь» сбил 13-летнего мальчика. Подросток попал под машину, когда переходил дорогу по переходу на красный свет, его увезли в больницу.
Детали произошедшего выясняют сотрудники полиции. В Госавтоинспекции напоминают: нужно следить за сигналами светофора и строго соблюдать правила дорожной безопасности.
