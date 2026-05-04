В Калининграде сбили 25-летнюю велосипедистку

В Калининграде на ул. З. Космодемьянской вечером в минувшее воскресенье, 3 мая, сбили велосипедистку. О ДТП, которое произошло около 17:36, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
«Митцубиси» наехал на 25-летнюю велосипедистку, когда та пересекала дорогу, не спешившись и в неустановленном месте.
Девушка получила травмы.
