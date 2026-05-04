Суд утвердил решение об изъятии активов экс-депутата Госдумы Гайсина

Ранее надзорный орган информировал, что Кировский районный суд Екатеринбурга 3 февраля обратил в доход государства 100% долей организаций Гайсина, владеющих более 300 земельными участками, стоимость активов которых составляла свыше 1 миллиарда рублей.
По данным ведомства, в 1996—2000 годы Гайсин, будучи депутатом Госдумы, лично и через доверенных лиц незаконно участвовал в управлении хозяйствующими субъектами, пользовался финансовыми инструментами и скрыто ими владел, получая прибыль и развивая благодаря этому бизнес. Формирование активов обществ с ограниченной ответственностью «Корона Тэхет» и «Индра-М» происходило за счет имущества юрлиц, ранее обращенных по антикоррупционным искам Генпрокуратуры в доход государства, отмечала прокуратура.
По данным пресс-службы, ответчик не согласился с таким решением и обжаловал его. «Сегодня Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил без изменений решение Кировского районного суда Екатеринбурга. Судебный акт вступил в законную силу», — говорится в сообщении.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 апреля приговорил экс-депутата Госдумы и бывшего гендиректора свердловского завода «Исеть» Гайсина к 14 годам колонии по делу о растрате на сумму свыше 385 миллионов рублей. По версии следствия, несколько лет он выводил деньги предприятия через подконтрольные фирмы по фиктивным договорам займа.