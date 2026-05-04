2 пропавших нижегородца найдены погибшими

В апреле 2026 года на территории Нижегородской области была организована работа по 111 заявкам на поиск пропавших людей. Об этом сообщили в пресс-службе ПСО «Волонтер», представив итоговую статистику за прошедший месяц.
По данным отряда, живыми удалось найти 97 человек, а в пяти случаях помощь добровольцев не потребовалась. Трагически завершились поиски двоих нижегородцев — их обнаружили погибшими. Специалисты отмечают, что работа по установлению местонахождения еще семерых граждан продолжается в настоящее время.
Ранее сообщалось, что более 100 человек пропали в Нижегородской области за апрель.