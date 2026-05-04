Названы версии причин гибели четырех рыбаков в Волгоградской области

Напомним, 24 апреля 2026 года в акватории реки Волги около села Громки Светлоярского района Волгоградской области произошло опрокидывание маломерного судна с четырьмя мужчинами на борту. Все они скончались от утопления. В ходе поисковых мероприятий в первые сутки тела трёх мужчин в возрасте 41, 61 и 62 лет были обнаружены и извлечены из воды. В последующем обнаружено местонахождение моторной лодки, работы по ее извлечению из воды осложняются погодными условиями и в настоящее время продолжаются. Кроме того, найдено тело четвертого 61-летнего погибшего мужчины. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в том числе нарушение правил пользования маломерными судами на водных объектах, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта при управлении моторной лодкой, а также неблагоприятные погодные условия. После извлечения судна из воды оно будет проверено на предмет технической исправности.