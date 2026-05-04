В Волгограде водитель иномарки погиб после лобового тарана опоры ЛЭП

В Кировском районе Волгограда произошло смертельное ДТП. Вечером 3 мая водитель иномарки на территории посёлка Хохлы влетел в железобетонную опору ЛЭП.

— В 16:40 55-летний водитель, двигаясь по ул. Пожарского, напротив д. 93, не справился с управлением автомашиной Toyota Caldina и совершил наезд на световую опору, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, водитель врезался в столб на огромной скорости. Высокопрочную армированную стальными прутами конструкцию переломило пополам. Сам же автомобиль превратился в груду искорёженного металла.

Отметим, за жизнь извлечённого из кабины мужчины боролись врачи, однако, несмотря на все усилия специалистов, от полученных травм он скончался.