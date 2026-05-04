Житель Челябинска задержан за кражу флага России с электроопоры

Все произошло в Курчатовском районе. Видео хулиганства, запечатленное на камеру мобильного телефона случайными очевидцами, было размещено в соцсетях.
Сотрудники МВД в инициативном порядке организовали проверку, провели комплекс мероприятий по розыску нарушителя.
«В результате мужчина был задержан. Им оказался местный житель 1987 года рождения. Триколор полицейские обнаружили по месту жительства челябинца. Он будет возвращен представителям муниципалитета», — прокомментировали в региональном Главке МВД.
Отмечается, что в тот момент мужчина был в состоянии опьянения, «в содеянном раскаивается и приносит извинения горожанам». Составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).