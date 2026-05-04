Бывший топ-менеджер Coca-Cola получил четыре года колонии за мошенничество

Суд вынес приговор бывшему топ-менеджеру Coca-Cola Вадиму Чиркову за мошенничество в особо крупном размере. Он предложил дистрибьютору схему по выдавливанию конкурентов, пообещав компенсировать убытки от продаж ниже себестоимости.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вадима Чиркова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к четырем годам лишения свободы.

История началась в 2015 году, когда он предложил дистрибьютору Исламу Абасову схему по выдавливанию конкурентов с полок. По версии следствия, Чирков убедил бизнесмена продавать продукцию ниже себестоимости, чтобы убрать с витрин напитки Pepsi и «Черноголовки».

Топ-менеджер пообещал компенсировать все убытки, и поверивший ему предприниматель начал торговать в минус, потеряв десятки миллионов рублей. Однако, когда пришло время расчетов, в Coca-Cola открестились от своих обещаний. Это вынудило бизнесмена обратиться в полицию, что вскоре привело к обыскам и задержанию Чиркова.

Решением астраханского суда экс-менеджеру назначено четыре года колонии за мошенничество в особо крупном размере. Кроме того, теперь Чирков вместе с Multon Partners — правопреемником Coca-Cola в России — обязан вернуть потерпевшему более 45 миллионов рублей по гражданскому иску.