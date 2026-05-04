В Прикамье закрыли пищеблок в частном детсаду из-за угрозы инфекции

На пищеблоке нашли множество нарушений: еду готовили в неприспособленном помещении и не было нужного оборудования. Сотрудники нарушали последовательность технологических процессов, не соблюдали маркировку продуктов и инвентаря, не следили за температурой в холодильниках. Суточные пробы с готовых блюд не снимали, на молочную продукцию не было документов. У повара не оказалось медкнижки, а гигиенический журнал не вели.