В Прикамье закрыли пищеблок в частном детсаду из-за угрозы инфекции

Пищеблок в частном детсаду временно закрыли из-за угрозы инфекции, сообщили в ГУФССП России по Пермскому края.
Речь идёт о частном детском саду «Академик» на улице Олега Кошевого, 9А в Березниках. Проверку организовали после того, как у одного из воспитанников обнаружили сальмонеллёз.
На пищеблоке нашли множество нарушений: еду готовили в неприспособленном помещении и не было нужного оборудования. Сотрудники нарушали последовательность технологических процессов, не соблюдали маркировку продуктов и инвентаря, не следили за температурой в холодильниках. Суточные пробы с готовых блюд не снимали, на молочную продукцию не было документов. У повара не оказалось медкнижки, а гигиенический журнал не вели.
Суд признал предпринимателя виновным по ст. 6.6 КоАП РФ и приостановил деятельность пищеблока на 30 суток. Помещение опечатали. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки надлежащего исполнения постановления суда.
Напомним, в феврале воспитанники одного из детских садов Перми массово заболели сальмонеллёзом. Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Перми возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). На судебном заседании выяснилось, что сотрудники фирмы-поставщика реализовывали готовую продукцию с нарушением сроков годности.