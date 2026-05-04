Возбуждено уголовное дело после ДТП на воронежской трассе, в котором погиб 12-летний ребенок

По данным следствия, 24-летний житель Поворинского района за рулем автомобиля «Лада-Калина» приступил к обгону транспортного средства «Ситрак» с полуприцепом под управлением 45-летнего жителя Белгородской области. Водитель не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ниссан-Тиана» под управлением 43-летнего жителя столичного региона.