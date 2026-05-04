В Петербурге задержали участника драки с ножом на Суворовском проспекте

.По данным ведомства, подозреваемого задержали по горячим следам.
«3 мая в 03:00 у дома 28 по 8-й Советской улице опергруппой угрозыска УМВД России по Центральному району по горячим следам был задержан 22-летний водитель-экспедитор, подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум участникам драки. Возбуждено уголовное дело по п. “б” ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Нападавший с ножом задержан», — говорится в сообщении пресс-службы.
Полиция задержала 10 участников конфликта, включая двух местных жительниц и троих приезжих из Крыма, Волгоградской области и Бурятии. В ходе потасовки уроженец Крыма дважды выстрелил в воздух из аэрозольного пистолета «Добрыня», а другой фигурант напал на оппонентов с ножом.