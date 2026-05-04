27 пожаров сухой травы произошло в Нижегородской области с начала весны 2026 года. Их общая площадь составила более 76 тысяч квадратных метров, сообщили в региональном МЧС России.
В этих происшествиях никто не пострадал.
С наступлением тепла возрастает риск возгорания сухой растительности. В особенности, в тех случаях, когда человек неосторожно обращается с огнем — например, при сжигании сухой травы, использования мангалов, костров и пр.
