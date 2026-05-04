Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зацепера-подростка сняли с поезда на станции Удельная

В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иным законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Источник: Piter.TV

Сотрудники транспортной полиции задержали 13-летнего подростка, который проехал на сцепном устройстве скоростного поезда «Выборг — Санкт-Петербург», сообщает пресс-служба УМВД России по ЦФО.

Инцидент произошел после того, как дежурный по станции Удельная сообщил о нарушителе. В ходе проверки выяснилось, что мальчик зацепился за поезд на станции Зеленогорск и проехал в крайне опасном положении до следующей остановки.

Полицейские провели с подростком профилактическую беседу, подробно объяснив ему, что подобные «путешествия» на сцепке или крыше поезда смертельно опасны и могут привести к трагедии.

Ранее мы сообщили о том, что на станции Ораниенбаум-1 поймали юного зацепера.