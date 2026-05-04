Зацепера-подростка сняли с поезда на станции Удельная

Сотрудники транспортной полиции задержали 13-летнего подростка, который проехал на сцепном устройстве скоростного поезда «Выборг — Санкт-Петербург», сообщает пресс-служба УМВД России по ЦФО.
Инцидент произошел после того, как дежурный по станции Удельная сообщил о нарушителе. В ходе проверки выяснилось, что мальчик зацепился за поезд на станции Зеленогорск и проехал в крайне опасном положении до следующей остановки.
Полицейские провели с подростком профилактическую беседу, подробно объяснив ему, что подобные «путешествия» на сцепке или крыше поезда смертельно опасны и могут привести к трагедии.
