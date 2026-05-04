В Самарской области женщина насмерть ударила своего знакомого по голове бутылкой

В феврале 2026 года пьяная 35-летняя жительница Богатовского района Самарской области поссорилась со своим знакомым и несколько раз ударила его стеклянной бутылкой по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.