55 пожаров потушили в Ростовской области за неделю

С 27 апреля по 3 мая 2026 года спасатели Ростовской области выезжали на десятки возгораний и ДТП. Об этом сообщили в донском управлении МЧС.
Выезжали на 55 техногенных пожаров и 35 возгораний сухой растительности и мусора, был спасен один человек. Также помощь потребовалась на местах ДТП. К ликвидации дорожных аварий сотрудников МЧС привлекали 23 раза, спасли десять человек, погиб один человек.
Смертельный случай произошел на одном из водоемов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше