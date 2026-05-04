Жители Калининграда рассказали о ребенке, погибшем со своей мамой и бабушкой

Трагически погибший вместе с бабушкой и мамой трехлетний мальчик из Калининграда был жизнерадостным ребенком и часто играл во дворе с другими детьми. Об этом «РГ» рассказали соседи семьи, с которой произошла трагедия.
«Ребенок был очень веселый и любознательный, — говорит соседка семьи Кристина. — Мать и бабушка были странные, но никто не думал, что у них психическое заболевание».
Другая жительница дома Татьяна также добавила, что семью хорошо знали во дворе, хотя гулять мальчика водили не так часто.
«Мама мальчика часто громко кричала по утрам, многие это слышали», — сказала Татьяна.
Ранее сообщалось, что тела трехлетнего мальчика, его 41-летней мамы и 70-летней бабушки нашли около высотного жилого дома.
Семья снимала квартиру в этой высотке на девятом этаже. Известно, что пожилая женщина страдала шизофренией, отрабатываются различные версии ЧП. Местное подразделение СК возбудило уголовное дело.