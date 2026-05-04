В Ульяновске задержали девушку из Самары, которая помогла похитить 3 млн рублей

В Ульяновске задержали 19-летнюю жительницу Самары, подозреваемую в пособничестве телефонным мошенникам. Она забрала у 78-летней жительницы Ульяновска 2,5 миллиона рублей, которую лже-сотрудник военной прокуратуры убедил в необходимости «задекларировать» свои средства, так как с ее банковских счетов якобы осуществляется финансирование запрещенных организаций. Об этом сообщает ГУ МВД по Ульяновской области.