В Ульяновске задержали девушку из Самары, которая помогла похитить 3 млн рублей

Девушка из Самары была курьером у телефонных мошенников.

Источник: Комсомольская правда

В Ульяновске задержали 19-летнюю жительницу Самары, подозреваемую в пособничестве телефонным мошенникам. Она забрала у 78-летней жительницы Ульяновска 2,5 миллиона рублей, которую лже-сотрудник военной прокуратуры убедил в необходимости «задекларировать» свои средства, так как с ее банковских счетов якобы осуществляется финансирование запрещенных организаций. Об этом сообщает ГУ МВД по Ульяновской области.

«После получения денег она перевела основную часть через банкоматы, а остаток передала лично неизвестному мужчине в Казани. Всего установлено три эпизода, в которых девушка выступала курьером. Общая сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении всей группировки завели уголовное дело, а в отношении девушки избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.