В Первоуральске подрядчика обвиняют в хищении бюджетных 7,2 млн рублей

В ходе работ в двух школах Первоуральска похитили 7,2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Первоуральске директора и учредителя ООО «Альтера» Вячеслава Мешавкина обвиняют в хищении из городского бюджета больше 7,2 миллиона рублей. Как сообщает следствие, в двух школах подрядчик, вместо противопожарных, установил обычные стеклянные перегородки.

— При этом директор фирмы-подрядчика предоставил подложные сертификаты соответствия, акты выполненных работ и справки об их стоимости. В результате бюджету города причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 7,2 миллиона рублей, — пояснили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Теперь Вячеслава Мешавкина обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Дело рассматривают в Первоуральском городском суде. В данный момент ведется следствие, опрашиваются свидетели.